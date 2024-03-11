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12:15, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Сообщение о запрете на экспорт бензина из-за ударов ВСУ не подтвердилось

СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ряд украинских СМИ заявил, что в России ввели шестимесячный запрет на экспорт бензина из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам. Однако это сообщение не подтвердилось.

«Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам значительно сократили возможности Москвы. Поэтому был введен запрет на экспорт бензина», — утверждало, в частности, «РБК-Украина».

Издания при этом ссылались на публикацию британского Минобороны от 9 марта. «Вероятно, нефтеперерабатывающие мощности России временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам по всей России. Запрет на экспорт снизит давление на поставки и позволит России отремонтировать нефтеперерабатывающие заводы», — говорится в посте со ссылкой на данные разведки.

В действительности правительство России запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа для сохранения стабильной ситуации на рынке. «Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов», — объяснили в правительстве.

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В правительстве добавили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цель временного запрета на вывоз бензина из страны — не дать образоваться дефициту на рынке и сильно вырасти ценам на топливо. «Сейчас мы производим примерно столько же бензина, сколько и потребляем, так что рост экспорта может мгновенно привести к нехватке горючего и его удорожанию. Поэтому решение правительства — это своего рода упреждающий удар перед сезонным повышением спроса», — рассказал эксперт.

Ранее в России уже вводились аналогичные меры — временный запрет на экспорт бензина и дизеля действовал с 21 сентября до 17 ноября 2023 года. Тогда решение также было принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. «Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», — поясняли в правительстве.

Вернуть временный запрет на вывоз топлива в связи с возобновившимся ростом цен ранее попросили российские перевозчики. Соответствующее обращение они направили президенту России Владимиру Путину.

Утверждения о том, что правительство России ввело временный запрет на вывоз топлива из-за атак БПЛА на заводы, активно публиковали украинские медиа. Большинство российских СМИ информацию проигнорировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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