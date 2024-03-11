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12:33, 11 марта 2024Забота о себе

Диетолог призвал отказаться от обезжиренных молочных продуктов

Диетолог Мосли: при переработке обезжиренные продукты теряют полезные свойства

Фото: Unsplash

Диетолог Майкл Мосли предупредил о вреде обезжиренных молочных продуктов и призвал отказаться от их употребления. Слова эксперта приводит Daily Mirror.

Мосли указал, что многие ошибочно считают обезжиренные продукты более полезными и менее калорийными. На самом же деле, объяснил диетолог, в процессе переработки они теряют практически все полезные для организма свойства и никак не помогают сбросить вес.

Тем, кто следит за здоровьем и фигурой, Мосли рекомендовал покупать молочные продукты с обычным уровнем жирности. «Они содержат больше незаменимых жирных кислот, таких как Омега-3, большое количество белка, витамин B12 и йод. Эти вещества, как известно, замедляют снижение когнитивных функций, уменьшают тревогу, депрессию и улучшают обмен веществ», — заявил диетолог.

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Мосли добавил, что для борьбы с лишним весом эффективнее отказаться не от жирного молока, а от жирного и жареного мяса. Он указал, что постные сорта мяса, такие как рыба и курица, тоже хорошо утоляют голод, но при этом гораздо полезнее для здоровья и фигуры.

Ранее сообщалось, что утверждение о вреде углеводов при соблюдении диеты оказалось мифом. Врач-терапевт Екатерина Ладыгина объяснила, что углеводы жизненно необходимы организму, чтобы стать энергичнее.

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      Екатерина Улитина
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