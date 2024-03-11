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15:47, 11 марта 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады рассказал о шансах Залужного стать премьером Украины

Экс-депутат Олейник: Рада может назначить Залужного премьером Украины
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины могут создать «правительство национального единства» с целью смещения президента Владимира Зеленского и назначить премьер-министром экс-главкома Вооруженных сил республики Валерия Залужного. О шансах бывшего главкома стать премьером Украины рассказал бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник, передает издание «Абзац».

«Один из вариантов — они хотят после 20 мая (дата истечения президентских полномочий Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») или, может, где-то уже в мае "перезагрузить" парламент. Создадут новое большинство. [Оно] будет состоять не только из "слуг народа", а все депутаты войдут. И на базе этого большинства создадут правительство национального единства», — сообщил он.

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По словам экс-депутата, согласно Конституции страны, президентские полномочия могут быть временно переданы председателю Верховной Рады (с 8 октября 2021 года должность занимает Руслан Стефанчукприм. «Ленты.ру»). Как утверждает Олейник, в таком случае, его пост может занять экс-президент Петр Порошенко или депутат Дмитрий Разумков, который уже находился на этой должности ранее. При этом на должность премьера республики «правительство национального единства» может назначить Залужного.

«То есть перейдет де-факто на модель Германии — сильный канцлер, парламент», — отметил Олейник. Он также подчеркнул, что Зеленского могут оставить на своем посту, если он не будет противодействовать такому сценарию. При этом, по словам экс-депутата, это возможно лишь в случае «отмашки» со стороны США и Европы.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что военные элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве и обсуждают свержение Владимира Зеленского. В частности, среди недовольных оказались представители морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений Службы безопасности Украины и разных националистических батальонов.

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      Александр Курбатов
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