Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:41, 11 марта 2024Бывший СССР

Грузия обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра

Генпрокуратура Грузии запросила у ФРГ и Бельгии выдачу экс-министра
Зураб Адеишвили

Зураб Адеишвили. Фото: Сейран Бароян / ТАСС

Генпрокуратура Грузии обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра юстиции Зураба Адеишвили. Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

«Прокуратура Грузии в рамках своих полномочий осуществляет все предусмотренные законом меры для того, чтобы лица, совершившие преступления в Грузии, предстали перед грузинским правосудием, независимо от их местонахождения», — пояснили в ведомстве.

Экс-министр обвиняется в пытках заключенных, а также в незаконном обращении взыскания на винный завод.

Ранее Тбилиси потребовал от Киева выдать Зураба Адеишвили, занимающего пост советника генпрокурора Украины, и заместителя главы Службы контрразведки Георгия Лорткипанидзе. Перед этим они посетили Бундестаг в составе украинской делегации.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы упраздняем красные линии». Литва поддержала желание Макрона отправить солдат НАТО на Украину

      Бросившей работу ради детей и не находящей поддержки у мужа женщине дали совет

      Столтенберг попросил Макрона консультироваться с НАТО по важным вопросам

      Расправившаяся с младенцем во время купания 17-летняя россиянка пойдет под суд

      Губерниев ответил назвавшему его мерзавцем тренеру российских лыжников

      Белый дом не внес в бюджет США пункт о «критически важной» помощи Украине

      Россиянин забил своего знакомого табуреткой в хостеле и попал под следствие

      Грузия обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра

      Минздрав раскрыл состояние пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

      Новая жена Канье Уэста прошлась по улице в прозрачном плаще без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше