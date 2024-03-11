Грузия обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра

Генпрокуратура Грузии запросила у ФРГ и Бельгии выдачу экс-министра

Генпрокуратура Грузии обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра юстиции Зураба Адеишвили. Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

«Прокуратура Грузии в рамках своих полномочий осуществляет все предусмотренные законом меры для того, чтобы лица, совершившие преступления в Грузии, предстали перед грузинским правосудием, независимо от их местонахождения», — пояснили в ведомстве.

Экс-министр обвиняется в пытках заключенных, а также в незаконном обращении взыскания на винный завод.

Ранее Тбилиси потребовал от Киева выдать Зураба Адеишвили, занимающего пост советника генпрокурора Украины, и заместителя главы Службы контрразведки Георгия Лорткипанидзе. Перед этим они посетили Бундестаг в составе украинской делегации.