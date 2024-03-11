Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:25, 11 марта 2024Бывший СССР

Импорт оружия на Украину увеличился в десятки раз

SIPRI: Украина увеличила импорт оружия в 66 раз с 2019 года

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе, увеличив импорт в 66 раз за период с 2019 года. Об этом в своем докладе сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Как подсчитали эксперты SIPRI, Украина с 2019 по 2023 годы стала крупнейшим импортером оружия в Европе и четвертым в мире. Доля страны в общемировом импорте оружия составила 4,9 процента, а также 23 процента от общеевропейского уровня. При этом Украина заняла третье место в списке экспортеров оружия в Китай, поставив 8,2 процента от общего импорта оружия в КНР.

Общий прирост военного импорта Украины в сравнении с периодом с 2014 по 2018 год достиг рекордных 6633 процентов. Отмечается, что поставщиками оружия в страну стали минимум 30 государств. Основными поставщиками стали США (39 процентов), Германия (14 процентов) и Польша (13 процентов).

Ранее эксперты SIPRI сообщили, что европейский импорт оружия из-за конфликта на Украине увеличился почти вдвое.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского к переговорам с Россией

      Порнозвезда рассказала о влиянии карьеры на отношения

      Samsung выпустит твердотельные батареи для автомобилей

      Стало известно о желании Абрамовича купить испанский клуб

      В Грузии обвинили Украину в недружественных действиях

      Россиянин расправился с родителями, поджег дом и принял решение о самоубийстве

      Россиянка разбила голову в термальном комплексе

      Российского студента задержали за попытку теракта по заданию боевиков

      В Дании объяснили задержку начала обучения пилотов ВСУ языковым барьером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше