Импорт оружия на Украину увеличился в десятки раз

SIPRI: Украина увеличила импорт оружия в 66 раз с 2019 года

Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе, увеличив импорт в 66 раз за период с 2019 года. Об этом в своем докладе сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Как подсчитали эксперты SIPRI, Украина с 2019 по 2023 годы стала крупнейшим импортером оружия в Европе и четвертым в мире. Доля страны в общемировом импорте оружия составила 4,9 процента, а также 23 процента от общеевропейского уровня. При этом Украина заняла третье место в списке экспортеров оружия в Китай, поставив 8,2 процента от общего импорта оружия в КНР.

Общий прирост военного импорта Украины в сравнении с периодом с 2014 по 2018 год достиг рекордных 6633 процентов. Отмечается, что поставщиками оружия в страну стали минимум 30 государств. Основными поставщиками стали США (39 процентов), Германия (14 процентов) и Польша (13 процентов).

Ранее эксперты SIPRI сообщили, что европейский импорт оружия из-за конфликта на Украине увеличился почти вдвое.