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05:03, 11 марта 2024Забота о себе

Испытывающей отвращение к поцелуям любимого мужа женщине дали совет

Фото: Unsplash

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет женщине, испытывающей отвращение к поцелуям супруга. Ее ответ на письмо читательницы опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что провела с любимым мужем 15 лет, из них 10 — в официальном браке. Несмотря на чувства к супругу, секс с ним она считает пресным, а самой большой проблемой ей кажутся поцелуи. «Он целуется очень мягко безо всякой страсти, никогда не использует язык, в целом, кажется, что ему бы хотелось заняться чем угодно еще. Думаю, его никто не научил целоваться, и я пробовала показать, чего хочу, без слов, но подсказок он не понимает», — написала женщина. Она понятия не имеет, как намекнуть мужу на необходимость перемен, не задев его чувств.

В ответ Стоя отметила, что большинству людей приходится так или иначе проговаривать свои желания вслух, стоит это сделать в аккуратной форме и автору письма. «Можете попробовать спросить, думал ли он добавить язык при поцелуе, и поговорить об этом. Возможно, это поможет понять, почему он целуется так, как целуется. А можете, если захотите, напрямую попросить его использовать язык», — считает эксперт.

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По словам специалистки, нужно быть готовой к тому, что мужу не сразу понравится этот разговор, и он сперва не захочет продолжать его, но позже вернется к диалогу. «Вы можете вспомнить, как вы успешно вели другие трудные разговоры, чтобы настроиться на эту беседу. А если затрагивание этой темы действительно вызывает стресс, можете сесть рядом друг с другом, а не смотреть прямо в глаза, или даже начать обсуждение с того, насколько сложно для вас говорить о сексе», — порекомендовала Стоя.

Ранее Джессика Стоя дала совет девушке, перед первым сексом переживающей о своем половом расстройстве — вагинизме. Стоя отметила, что сама предпочитает рассказывать партнерам о своих предпочтениях «на берегу», однако предположила, что девушке понадобится некоторое время, чтобы заговорить о вагинизме.

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      Александра Лисица
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