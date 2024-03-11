Известная российская телеведущая стала бездомной в Монако

Виктория Боня осталась без жилья в Монако из-за проблем с ВНЖ

Известная российская телеведущая и блогер Виктория Боня стала бездомной в Монако. По возвращении в страну она обнаружила, что арендованные ею апартаменты выставили на продажу, сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Знаменитость отсутствовала в княжестве почти полгода из-за проблем с оформлением вида на жительство (ВНЖ). Летом 2023 года Боня должна была продлить документы, но не сделала этого, из-за чего не смогла вернуться домой после пластической операции в США.

Когда проблемы с документами решились и телеведущая вновь приехала в Монако, она обнаружила, что ее съемные апартаменты выставили на продажу. Владельцы жилья планируют получить от его продажи 3,19 миллиона евро.

При этом Боню поймали на лжи относительно местоположения квартиры — она находится не в самом Монако, как заявляла блогер, а в маленьком французском городке Кап-Д'ай, который находится в четырех километрах от княжества. Добраться до Монако оттуда можно за 15 минут на автобусе.

Ранее Виктория Боня задумалась о переезде в американский Лос-Анджелес ради «киношного света» в городе. Тогда телеведущая рассматривала для себя возможность жить на две страны — Монако и США.