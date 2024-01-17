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14:00, 17 января 2024Среда обитания

Боня задумалась о переезде в американский город ради «киношного света»

Блогер Боня задумалась о переезде в Лос-Анджелес ради «киношного света»

Кадр: Telegram-канал «Виктория Боня»

Телеведущая и блогер Виктория Боня задумалась о переезде в Лос-Анджелес из-за «киношного света» в нем. Впечатлениями об этом американском городе она поделилась в своем Telegram-канале.

В публикации для подписчиков блогер отметила уникальность и красоту неба и солнечного света в Лос-Анджелесе. «Смотрите, какое солнце здесь. Только в Америке, только в Лос-Анджелесе именно такое небо и вот такой солнечный свет, который непохож на нигде, ни в одной стране, ни в одном городе мира. Ну он прям киношный. За него даже платить не надо. Снимай не хочу», — прокомментировала увиденное она. В заключение Боня задалась вопросом о приобретении недвижимости и возможном переезде в США, чтобы жить на две страны — Монако и Штаты.

В свою очередь, в декабре живущий в Лос-Анджелесе комик Александр Незлобин раскритиковал город. По его словам, в последнее время тот изменился в худшую сторону. Он также отметил, что жизнь в Лос-Анджелесе расхолаживает.

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      Полина Кислицына
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