Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 11 марта 2024Силовые структуры

Избившие российских подростков мужчины стали фигурантами уголовного дела

СК возбудил дело после избиения подростков в Карелии двумя пьяными мужчинами

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи нашли и задержали двух пьяных мужчин, избивших подростков на улице в поселке Пряжа республики Карелия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Против 23-летнего и 34-летнего местных жителей возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, вечером 2 марта фигуранты подошли к трем несовершеннолетним, которые стояли у подъезда дома на улице Советской. Используя малозначительный повод, пьяные мужчины накинулись на подростков с кулаками. Несовершеннолетние убежали от них и обратились за помощью к врачам, а также сообщили о произошедшем в полицию. Один подросток госпитализирован с сотрясением мозга, уточняет ТАСС.

Напавшим показалось, что подростки смеялись над ними, поэтому они стали их избивать, рассказал агентству уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев. По его словам, такая жестокость со стороны взрослых по отношению к детям поражает.

4 марта сообщалось, что в московском метро группа 17-летних подростков избила незнакомого мужчину. Правоохранители установили личности несовершеннолетних и задержали их. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Путин поручил решить вопрос о выплатах взрослым детям погибших бойцов СВО

      Раскрыт новый механизм передачи генетической информации

      Молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре»

      Россиянам дали рекомендации по подготовке к Великому посту

      В России оценили рост контрафакта из-за параллельного импорта

      В ЕС высказались о высылке послов из России после отказа от встречи с Лавровым

      В России 12-летний ребенок надышался газом и попал в реанимацию

      МИД Грузии выразил протест послам ЕС и Германии

      В России депутата без ног заставили выйти из машины из-за претензии на парковке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше