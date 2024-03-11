Избившие российских подростков мужчины стали фигурантами уголовного дела

СК возбудил дело после избиения подростков в Карелии двумя пьяными мужчинами

Следователи нашли и задержали двух пьяных мужчин, избивших подростков на улице в поселке Пряжа республики Карелия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Против 23-летнего и 34-летнего местных жителей возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, вечером 2 марта фигуранты подошли к трем несовершеннолетним, которые стояли у подъезда дома на улице Советской. Используя малозначительный повод, пьяные мужчины накинулись на подростков с кулаками. Несовершеннолетние убежали от них и обратились за помощью к врачам, а также сообщили о произошедшем в полицию. Один подросток госпитализирован с сотрясением мозга, уточняет ТАСС.

Напавшим показалось, что подростки смеялись над ними, поэтому они стали их избивать, рассказал агентству уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев. По его словам, такая жестокость со стороны взрослых по отношению к детям поражает.

4 марта сообщалось, что в московском метро группа 17-летних подростков избила незнакомого мужчину. Правоохранители установили личности несовершеннолетних и задержали их. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).