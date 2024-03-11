Китай объяснил необходимость недопущения эскалации конфликта на Украине

Китайский дипломат Хуэй: эскалация конфликта на Украине ни в чьих интересах

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что необходимо не допустить эскалации конфликта на Украине. Он объяснил, что рост напряженности не соответствует ничьим интересам, сообщает ТАСС.

«Конфликт и противостояние рискуют перейти к дальнейшей эскалации и не соответствуют общим интересам международного сообщества», — рассказал дипломат.

По его словам, Пекин и Берлин выражают готовность к созыву мирной конференции, в котором каждая из сторон будет участвовать в равных правах. Он отметил необходимость как можно быстрее добиться прекращения военных действий и сесть за стол переговоров.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину, подчеркнув, что эти высказывания увеличили число противников конфликта во Франции. Политик отметил, что французы осознали невозможность Киева одержать победу.