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07:55, 11 марта 2024Мир

Китай объяснил необходимость недопущения эскалации конфликта на Украине

Китайский дипломат Хуэй: эскалация конфликта на Украине ни в чьих интересах

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что необходимо не допустить эскалации конфликта на Украине. Он объяснил, что рост напряженности не соответствует ничьим интересам, сообщает ТАСС.

«Конфликт и противостояние рискуют перейти к дальнейшей эскалации и не соответствуют общим интересам международного сообщества», — рассказал дипломат.

По его словам, Пекин и Берлин выражают готовность к созыву мирной конференции, в котором каждая из сторон будет участвовать в равных правах. Он отметил необходимость как можно быстрее добиться прекращения военных действий и сесть за стол переговоров.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину, подчеркнув, что эти высказывания увеличили число противников конфликта во Франции. Политик отметил, что французы осознали невозможность Киева одержать победу.

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      Марина Совина
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