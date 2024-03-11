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07:26, 11 марта 2024Мир

Во Франции оценили слова Макрона об отправке военных на Украину

Политик Филиппо: слова Макрона о войсках НАТО увеличили число противников войны
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Филиппо оценил слова Макрона об отправке военных НАТО на Украину и подчеркнул, что эти высказывания увеличили число противников конфликта во Франции. Политик отметил, что французы осознали невозможность Киева одержать победу. По данным опубликованного в конце февраля опроса Ifop для издания Figaro, только девять процентов граждан в способность Украины выйти лидером из кризиса.

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      Марина Совина
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