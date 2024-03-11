Во Франции оценили слова Макрона об отправке военных на Украину

Политик Филиппо: слова Макрона о войсках НАТО увеличили число противников войны

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Филиппо оценил слова Макрона об отправке военных НАТО на Украину и подчеркнул, что эти высказывания увеличили число противников конфликта во Франции. Политик отметил, что французы осознали невозможность Киева одержать победу. По данным опубликованного в конце февраля опроса Ifop для издания Figaro, только девять процентов граждан в способность Украины выйти лидером из кризиса.

Ранее Макрон призвал союзников Украины забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска в страну. Он предложил им активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).