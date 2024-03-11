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10:38, 11 марта 2024Россия

Курский губернатор назвал число восстановленных после обстрелов ВСУ домов

Старовойт: более 900 поврежденных ВСУ домов восстановили в Курской области

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Более 900 частных и многоквартирных домов, поврежденных при обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ), восстановили в Курской области. Такое число в понедельник, 11 марта, в своем Telegram-канале назвал губернатор Роман Старовойт.

«В общей сложности на сегодняшний день в пяти муниципальных образованиях отремонтировано 39 многоквартирных и 881 частный дом», — написал он.

Губернатор уточнил, что в первую очередь рабочие восстанавливают тепловой контур зданий, меняя поврежденные окна и стеклопакеты, затем ремонтируют крышу, чтобы исключить попадание осадков внутрь помещений. В последнюю очередь восстанавливают ограждения придомовой территории, добавил он.

По словам губернатора, с начала специальной военной операции (СВО) противник нанес свыше 500 ударов по энергетической инфраструктуре и 44 удара по объектам газоснабжения области. Повреждения были оперативно устранены, отметил глава региона.

Ранее 11 марта курский губернатор сообщил, что при обстреле региона со стороны ВСУ пострадали два человека. Один из них получил тяжелое ранение. Еще одна местная жительница получила контузию. Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Помимо этого, в результате атаки было повреждено частное домовладение, а также автомобиль. Старовойт пообещал оказать помощь собственникам имущества.

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      Игорь Дмитров
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