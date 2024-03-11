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08:32, 11 марта 2024Россия

Житель российского региона получил тяжелое ранение при обстреле со стороны ВСУ

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Курской области

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Два человека пострадали при обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Один из них получил тяжелое ранение, подчеркнул губернатор. Еще одна местная жительница получила контузию. Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Помимо этого, в результате атаки было повреждено частное домовладение, а также автомобиль. Старовойт пообещал оказать помощь собственникам имущества.

Утром 11 марта Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать еще два региона России – Брянскую и Орловскую области. В небе над этими областями были перехвачены и уничтожены сразу шесть беспилотников самолетного типа. Действия украинских войск в Минобороны квалифицировали как попытку террористической атаки по объектам на территории России.

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      Алан Босиков
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