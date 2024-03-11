Житель российского региона получил тяжелое ранение при обстреле со стороны ВСУ
Два человека пострадали при обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.
Один из них получил тяжелое ранение, подчеркнул губернатор. Еще одна местная жительница получила контузию. Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Помимо этого, в результате атаки было повреждено частное домовладение, а также автомобиль. Старовойт пообещал оказать помощь собственникам имущества.
Утром 11 марта Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать еще два региона России – Брянскую и Орловскую области. В небе над этими областями были перехвачены и уничтожены сразу шесть беспилотников самолетного типа. Действия украинских войск в Минобороны квалифицировали как попытку террористической атаки по объектам на территории России.