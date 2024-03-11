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12:03, 11 марта 2024Силовые структуры

В российской деревне изъяли 19 килограммов мефедрона из нарколаборатории

Волк: МВД накрыло крупную нарколабораторию в Тверской области с 19 кг мефедрона

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Тверской области полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории, оттуда изъято 19 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, незаконное производство наркотиков было налажено в деревне Запрудье Калязинского муниципального округа. Организатор лаборатории приобрел там частный дом и вместе с сообщником занимался криминальным бизнесом. Оба задержаны. У них изъято специальное оборудование, емкости с жидкостями и синтетический наркотик, предназначавшийся для сбыта.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ. Фигуранты заключены под стражу. Полицейские устанавливают их каналы сбыта.

27 февраля сообщалось, что в деревне Волково Тверской области полицейские ликвидировали крупную лабораторию по производству мефедрона. Ее оборудовал 42-летний уроженец Волгограда. Изготовленный мефедрон он планировал распространять особо крупными партиями через закладки на территории Верхневолжья.

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      Любовь Ширижик
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