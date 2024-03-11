Мужчина показал фото из окна своего дома и встревожил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником SomeSortofWeeb01 показал фото, сделанное из окна своего дома. Он признался, что увиденное встревожило его, а пользователи сети сочли вид из окна пугающим.

Мужчина опубликовал два снимка, сделанных ночью со второго этажа дома. На одной из них была изображена черная машина, из которой светили красным лазерным прицелом. «Прошлой ночью кто-то светил в мою квартиру, а потом рядом с ним остановился парень в белом фургоне и дал ему белый бумажный пакет», — подписал он публикацию.

Автор поста добавил, что вызвал полицейских, и незнакомцы исчезли. Но когда стражи порядка уехали, один из них снова вернулся на свое место. Пользователь обеспокоился за свою безопасность и предположил, что ему стоит переехать.

В комментариях пользователи признались, что увиденное встревожило их. Они предположили, что мужчина стал невольным свидетелем сделки по продаже наркотиков, и злоумышленники таким образом пытались отвлечь его внимание или устрашить его. «Это вообще не смешно. Сохраните это фото как улику», — написал один из них.

Ранее девушка опубликовала на Reddit необычные сообщения от магазина и напугала пользователей сети. Продавец отправил пользовательнице ее адрес и номер телефона, а позднее сообщил, что ошибся номером.