На Украине назвали транспортный безвиз с ЕС условием выживания страны

Министр по восстановлению Украины назвал безвиз условием выживания страны

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о жизненной необходимости для Украины безвизового режима с Евросоюзом (ЕС), его слова передает издание «РБК Украина».

Отвечая на вопрос о безвизовом режиме, Кубраков заявил о своей уверенности в его продлении: «Без этого нам будет трудно выжить. Я думаю, все это прекрасно понимают».

«Мы иногда слышим дискуссии о возвращении к разрешительной системе, но на это никто не пойдет — ни Украина, ни Европейский союз», — сообщил Кубраков, также отметив, что у Украины подписано соглашение о либерализации с ЕС, а не с отдельными странами.

Ранее Александр Кубраков сообщал, что Украина начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении авиасообщения. Он подчеркнул, что страна проводит консультации с Израилем об организации воздушного пространства в условиях вооруженного конфликта.