Украина начала переговоры с США о возобновлении авиасообщения

Кубраков: Украина начала переговоры с США о возобновлении авиасообщения

Украина начала переговоры с США и Израилем о возобновлении авиасообщения. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью «РБК-Украина».

Кубраков сообщил, что Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок. Он подчеркнул, что страна проводит консультации с Израилем по организации воздушного пространства в условиях вооруженного конфликта.

«Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов», — заявил министр. Он добавил, что несколько европейских авиакомпаний уже выразили готовность работать на украинском авиарынке, однако отказался их называть. Политик отметил, что правительство прорабатывает возможность создания национальной авиакомпании.

25 февраля Кубраков заявил о возможном открытии воздушного пространства на форуме «Украина. Год 2024». Он уточнил, что подробности будут известны после ответа от западных коллег.