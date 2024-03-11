Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 11 марта 2024Бывший СССР

Украина начала переговоры с США о возобновлении авиасообщения

Кубраков: Украина начала переговоры с США о возобновлении авиасообщения

Фото: Umit Bektas / Reuters

Украина начала переговоры с США и Израилем о возобновлении авиасообщения. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью «РБК-Украина».

Кубраков сообщил, что Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок. Он подчеркнул, что страна проводит консультации с Израилем по организации воздушного пространства в условиях вооруженного конфликта.

«Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов», — заявил министр. Он добавил, что несколько европейских авиакомпаний уже выразили готовность работать на украинском авиарынке, однако отказался их называть. Политик отметил, что правительство прорабатывает возможность создания национальной авиакомпании.

25 февраля Кубраков заявил о возможном открытии воздушного пространства на форуме «Украина. Год 2024». Он уточнил, что подробности будут известны после ответа от западных коллег.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      В России назвали регионы с самым закредитованным населением

      Капитан «Факела» высказался о победе над «Спартаком»

      Курский губернатор назвал число восстановленных после обстрелов ВСУ домов

      Россиян предупредили о проблемах при покупке квартир

      Минтранс захотел помочь выкупить иностранные самолеты для российских компаний

      В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212

      Украинский военнопленный рассказал о трех сутках в поле под ледяным дождем

      Украина начала переговоры с США о возобновлении авиасообщения

      Россиянин с холодным оружием устроил дебош в ресторане на Бали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше