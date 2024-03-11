Пассажир бросил монеты в двигатель самолета и задержал рейс на четыре часа

CNN: пассажир China Southern Airlines бросил монеты в двигатель и задержал рейс

Пассажир китайской авиакомпании China Southern Airlines бросил несколько монет в двигатель самолета и задержал рейс на четыре часа. Об этом сообщает CNN.

Как пишет источник, изначально воздушное судно должно было вылететь из города Санья в Пекин 6 марта около 10:00 по местному времени, но в итоге это произошло примерно в 14:16.

Нарушитель, личность которого не раскрывается, признался стюардессе, что бросил в двигатель три-пять монет. Позже его задержала полиция аэропорта. Представитель авиакомпании сообщил, что монеты были обнаружены во время проверок безопасности перед взлетом.

Ранее полеты пассажирского самолета SriLankan Airlines приостановили на три дня из-за крысы, замеченной на борту. Сотрудники перевозчика были вынуждены тщательно проверить, не повредил ли грызун детали лайнера.