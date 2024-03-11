Песков отметил повышенную активность со стороны ВСУ

Пресс-секретарь Песков: Кремль видит повышенную активность со стороны ВСУ

В Кремле видят повышенную активность со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Да, действительно, повышенная активность. Работают средства ПВО, наши военные. Скорее, с точки зрения военной обстановки, в контексте продолжения специальной военной операции такие вопросы надо адресовать к министерству обороны», — пояснил он.

Ранее 11 марта курский губернатор сообщил, что при обстреле региона со стороны ВСУ пострадали два человека. Один из них получил тяжелое ранение. Еще одна местная жительница получила контузию. Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Помимо этого, в результате атаки было повреждено частное домовладение, а также автомобиль.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.