Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время рейса

Пилотов летевшего из Махачкалы в Москву самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером зеленого цвета во время рейса. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с членами экипажа лайнера, летевшего из Махачкалы в Москву, в субботу, 9 марта. Отмечается, что в момент инцидента на борту самолета находились пассажиры.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в столичной авиагавани Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее летевшая в Сочи пассажирка обругала матом попутчиков и бортпроводников, подралась с сотрудниками полиции и была снята с рейса. Уточняется, что в самолет поднялась пара, которая начала кричать и нецензурно выражаться в адрес остальных путешественников и членов экипажа.