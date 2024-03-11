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19:43, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Побывавший в Китае известный комик раскрыл удививший его факт о стране

Комик Пышненко заявил, что в Китае его удивило множество электромобилей
Иван Пышненко

Иван Пышненко. Кадр: Чайных дел мастерская / YouTube

Известный российский комик, участник нового реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ Иван Пышненко раскрыл наиболее удививший его факт о Китае. Впечатлениями о стране он поделился в проекте «Шоу Воли», видео доступно на Rutube.

Ведущий программы Павел Воля спросил, что участников «Сокровищ императора», побывавших в Китае в рамках съемок шоу, удивило больше всего. «Очень много электромобилей там. (...) Они ездят беззвучно, поэтому, когда переходишь дорогу, всегда нужно смотреть по сторонам, потому что тебя может сбить машина, ты ее не слышишь вообще», — ответил Пышненко.

Другая участница «Сокровищ императора», блогерша и комик Евгения Искандарова заявила, что ей показалось, будто китайцы всегда хотят помочь незнакомцу, однако делают это не совсем искренне. «Они хотят тебе скорее помочь, чтобы ты отвалил», — сочла она.

Ранее звезда экстремального шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!» Степан Меньщиков рассказал о поразивших его условиях на проекте. По его словам, участникам передачи приходилось жить в бараках со мхом и плесенью.

Премьера шоу «Сокровища императора» состоялась на ТНТ 10 марта. Участники программы проходят различные испытания, состязаясь друг с другом. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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      Маргарита Щигарева
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