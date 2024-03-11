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03:36, 11 марта 2024Из жизни

Порномодель рассказала о «самом неловком сексе» в своей жизни

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порномодель Даша Дейли из города Перт, Австралия, рассказала о «самом неловком и позорном сексе» в своей жизни. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя модель регулярно публикует материалы откровенного характера для фетишистов, которых возбуждают воздушные шары. За каждое видео с шарами Дейли получает до 300 австралийских долларов (18 тысяч рублей).

Помимо распространения эротического контента, порномодель также ведет социальные сети, где рассказывает поклонникам о себе. Недавно Дейли заявила, что у нее был самый позорный секс за всю ее жизнь. По словам модели, она познакомилась в баре с молодым человеком, после чего пригласила его домой, чтобы вступить в близость. «Мы попытались заняться сексом, но это длилось буквально две секунды», — утверждает она.

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Дейли добавила, что не знала, как вести себя в подобной ситуации. Она отметила, что в тот момент чувствовала себя максимально неловко. Мужчина засмущался и стал оправдываться, однако модель просто поблагодарила его и попросила идти домой.

Некоторые поклонники Дейли посчитали, что ей стоило дать молодому человеку еще один шанс. «Может, ты была слишком сексуальна для него», — предположил один из них.

Ранее порномодель Энни Найт, известная как «самая сексуально активная» женщина Австралии, заявила, что ее цель в этом году — переспать с 365 мужчинами. К середине февраля ей удалось переспать уже с 70 людьми.

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