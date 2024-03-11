Путин поручил решить вопрос о выплатах взрослым детям погибших бойцов СВО

Взрослых детей погибших бойцов СВО могут включить в число получателей выплат

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность выплат совершеннолетним детям погибших бойцов-участников специальной военной операции (СВО) в случае отсутствия других членов семьи, имеющих право на такие выплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Доклада премьер-министра Михаила Мишустина по этому вопросу глава государства ожидает до начала апреля. В январе Путин поддержал соответствующее предложение спикера Народного совета ДНР Артема Жоги, отметив, что «это не проблема, это легко решить», писало агентство.

Ранее президент также дал поручение рассмотреть возможность расширения числа получателей выплат членам семей погибших участников СВО с учетом зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ. Также Минобороны поручено до 1 апреля провести анализ осуществления страховой компанией «СОГАЗ» соответствующих выплат.