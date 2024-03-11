Раскрыт способ отсудить деньги у заливающего квартиру соседа

Юрист Ситдикова: у заливающего квартиру соседа можно отсудить деньги

Владельцы квартир, которые страдают от подтопления жильцами сверху, могут подать на соседей в суд и получить денежную компенсацию. Способы отсудить деньги у заливающего квартиру соседа раскрыла россиянам юрист Виктория Ситдикова, пишет NEWS.ru.

Перед тем, как обратиться в суд, нужно составить акт осмотра квартиры, провести экспертную оценку ущерба, снять фото- и видеодоказательства происшествия. В сумму компенсации могут быть включены стоимость недавно проведенного ремонта и поврежденной мебели. «Если виновник — УК, то нужно требовать непосредственно у УКР, если же виновник — собственник, то к нему», — пояснила юрист.

Ситдикова добавила, что иногда виновные в потопе соседи ссылаются на вину коммунальщиков и отказываются возмещать ущерб, а управляющая компания перекладывает вину на собственника квартиры. По словам специалистки, чем больше документов собрано, тем проще доказать вину УК или жильцов дома.

«Если же виновник собственник квартиры и имеется возможность договориться мирно и без суда, то необходимо заключить письменное мировое соглашение о погашении суммы материального ущерба, где в подробностях прописать, за что передаются денежные средства, дата, место происшествия а также данные обеих сторон», — заключила юрист.

Ранее россиянам раскрыли способ наказать соседа за забитый мусоропровод. Попросить взыскать компенсацию с нарушителя можно управляющую компанию. Однако сначала придется собрать доказательства его вины — предоставить показания свидетелей или видео с камер наблюдения, рассказали эксперты.

