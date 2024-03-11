В Госдуме заявили о переходе красных линий на Украине

Депутат Шеремет назвал присутствие войск НАТО на Украине переходом красных линий

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова главы польского МИД Радослава Сикорского о присутствии войск НАТО на Украине. Слова Шеремета приводит РИА Новости.

Шеремет назвал присутствие войск НАТО на Украине переходом красных линий и сигналом к действию для России. По его мнению, подобные высказывания дают Москве право перейти к «тотальному уничтожению всех целей, несущих угрозу безопасности страны, в том числе в территориальном воздушном и водном пространстве».

Парламентарий добавил, что из России следует выслать дипломатов тех стран, которые открыто поддержали Киев и отправили на Украину своих военных. С этими послами необходимо разорвать дипломатические отношения, заключил Шеремет.

Ранее в Польше заявили об отправке военных НАТО на Украину. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.