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14:35, 11 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 11 по 14 марта

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что с понедельника по четверг, с 11 по 14 марта, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим в МЧС призвали гостей и жителей Кубани соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники ведомства напомнили гражданам основные правила поведения в районах схода лавин.

«Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока», — говорится в сообщении.

Ранее в марте летевшая из Москвы в Сочи пассажирка обругала матом попутчиков и бортпроводников, подралась с сотрудниками полиции и была снята с рейса. Отмечается, что в самолет поднялась пара, которая начала кричать и нецензурно выражаться в адрес остальных путешественников и членов экипажа.

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      Фариза Бацазова
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