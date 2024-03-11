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09:20, 11 марта 2024Россия

Россиянам напомнили про следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные ожидаются в России с 28 апреля по 1 мая

Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Следующие длинные выходные ожидаются в России с 28 апреля по 1 мая. Правительство утвердило праздничные и выходные дни на этот год в середине августа 2023 года, напомнило агентство РИА Новости в понедельник, 11 марта.

В первые майские длинные выходные будет четыре нерабочих дня подряд — с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Выходной с субботы, 27 апреля, перенесли на понедельник, 29 апреля, а на вторник, 30 апреля — с субботы, 2 ноября.

В честь Дня Победы россияне будут отдыхать еще 4 дня: с 9 по 12 мая. При этом среда, 8 мая, станет сокращенным рабочим днем. А пятницу, 10 мая, сделали нерабочим за счет переноса выходного дня с субботы, 6 января.

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      Игорь Дмитров
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