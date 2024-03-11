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09:32, 11 марта 2024Путешествия

Россиянам предложили авиабилеты на Бали за 60 тысяч рублей

TourDom: россиянам предложили слетать на Бали из Петербурга за 60 тысяч рублей

Фото: Deurbon Chow / Reuters

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines предложила россиянам слетать на индонезийский остров Бали за 60 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom.

Как пишет источник, по такой цене в системах онлайн-бронирования замечены авиабилеты из Санкт-Петербурга в Денпасар с одной пересадкой с 13 по 29 мая. В тариф туда-обратно включен багаж.

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Отмечается, что по той же цене есть места на рейсах перевозчика и на другие даты: с 15 по 26 и с 22 по 29 мая, а также с 5 по 19 и с 16 по 26 июня.

При этом из Москвы билеты на май-июнь в Индонезию обойдутся сильно дороже. Так, минимальный тариф у China Eastern Airlines с 16 по 26 июня стоит 88,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Бали вошел в список самых популярных направлений для пляжного отдыха в начале весны. При этом первое место в списке занял крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай, а второе — тайский Пхукет.

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      Марина Черняк
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