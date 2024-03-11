Россиянам предложили авиабилеты на Бали за 60 тысяч рублей

TourDom: россиянам предложили слетать на Бали из Петербурга за 60 тысяч рублей

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines предложила россиянам слетать на индонезийский остров Бали за 60 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom.

Как пишет источник, по такой цене в системах онлайн-бронирования замечены авиабилеты из Санкт-Петербурга в Денпасар с одной пересадкой с 13 по 29 мая. В тариф туда-обратно включен багаж.

Отмечается, что по той же цене есть места на рейсах перевозчика и на другие даты: с 15 по 26 и с 22 по 29 мая, а также с 5 по 19 и с 16 по 26 июня.

При этом из Москвы билеты на май-июнь в Индонезию обойдутся сильно дороже. Так, минимальный тариф у China Eastern Airlines с 16 по 26 июня стоит 88,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Бали вошел в список самых популярных направлений для пляжного отдыха в начале весны. При этом первое место в списке занял крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай, а второе — тайский Пхукет.