Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 11 марта 2024Силовые структуры

Россияне устроили массовую драку со стрельбой и бейсбольной битой

В Ленобласти полиция задержала четверых участников массовой драки со стрельбой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ленобласти полиция поймала шестерых участников массовой драки со стрельбой в поселке Новый Свет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Все мужчины в возрасте от 32 до 37 лет. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Четверых из них задержали, а двух отправили в больницу из-за жалоб на травмы.

Вечером 10 марта в полицию сообщили о драке и выстрелах. Силовики выяснили, что мужчины поссорились во время совместной пьянки. В результате кто-то пустили в ход бейсбольную биту, а другой стрелял в воздух из сигнального пистолета. В квартире одного из домов обнаружили шестерых участников драки. Сейчас ищут еще троих.

Ранее в Дагестане в ходе бытового конфликта из-за парковочного места открыли стрельбу из охотничьего карабина.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

      Разведка Украины анонсировала серьезную военную операцию в Крыму

      Кремль заявил о давно находящихся на Украине военных советниках из стран НАТО

      Потерявшему сознание на борту самолета россиянину диагностировали менингит

      В Кремле ответили на обвинения Санду в энергетическом шантаже

      Названа возможная цель поездки Макрона в Киев

      Песков отметил повышенную активность со стороны ВСУ

      В Кремле высказались о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ России

      В США назвали ключевое преимущество России на Украине

      В российской деревне изъяли 19 килограммов мефедрона из нарколаборатории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше