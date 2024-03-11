Россияне высказались о предстоящих выборах президента

ФОМ: Путина на выборах готовы поддержать более 80 %, ожидаемая явка около 70 %

Проведен последний перед выборами президента России опрос граждан о кандидатах. Итоговые данные публикует Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Таким образом, показатель по ожидаемой явке на выборы президента составил около 70 процентов (69,8 процента).

Участники опроса также высказались о кандидатах на пост президента. По данным исследования, Владимира Путина готовы поддержать более 80 процентов респондентов. Он остается лидером гонки с 80,8 процентами.

Тем временем за Николая Харитонова от КПРФ готовы отдать свой голос 5,7 процента граждан, за Леонида Слуцкого, представляющего ЛДПР, — 5,6 процента. Последний кандидат Владислав Даванков («Новые люди»), согласно ожиданиям, наберет 4,6 процента.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» прошел с 4 по 6 марта 2024 года. Участие в нем приняли граждане из 53 регионов России, всего около 1,5 тысячи респондентов. Указано, что статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.