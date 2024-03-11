Российский пятиклассник попал в реанимацию после игры в многоэтажке
В Сланцах Ленинградской области пятиклассник попал в реанимацию после игры с друзьями в многоэтажке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным издания, 12-летний мальчик случайно сорвался с высоты и упал на бетонные плиты российского недостроя.
Школьника госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. Товарищи пострадавшего отметили, что они играли в пустой многоэтажке на Ленина, бегали по перекрытиям — и 12-летнему ребенку сильно не повезло.
Следователи уже начали проводить проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Красноярске 14-летний мальчик на тюбинге упал в обрыв с 15-метровой высоты.
Несовершеннолетний приехал к бабушке на выходные, сам он вместе с родителями проживал в другом районе города. Склон, где мальчик катался с другом, не был предназначен для этого.
По факту происшествия была организована проверка.