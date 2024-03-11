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08:48, 11 марта 2024Россия

Российский пятиклассник попал в реанимацию после игры в многоэтажке

В Ленобласти пятиклассник попал в реанимацию после игры с друзьями в многоэтажке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Сланцах Ленинградской области пятиклассник попал в реанимацию после игры с друзьями в многоэтажке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 12-летний мальчик случайно сорвался с высоты и упал на бетонные плиты российского недостроя.

Школьника госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. Товарищи пострадавшего отметили, что они играли в пустой многоэтажке на Ленина, бегали по перекрытиям — и 12-летнему ребенку сильно не повезло.

Следователи уже начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 14-летний мальчик на тюбинге упал в обрыв с 15-метровой высоты.

Несовершеннолетний приехал к бабушке на выходные, сам он вместе с родителями проживал в другом районе города. Склон, где мальчик катался с другом, не был предназначен для этого.

По факту происшествия была организована проверка.

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      Анна Щербакова
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