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13:33, 11 марта 2024Путешествия

Самолеты из России в Египет полетят с пересадкой в Турции

АТОР: часть рейсов из России в Египет полетит с пересадкой в Анталье

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Часть самолетов, следующих из России в Египет, будут летать с пересадкой в турецкой Анталье. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что прямые рейсы Air Cairo были заменены на перелеты через Анталью по техническим причинам. Посадка будет занимать около часа — это время пассажиры проведут в самолете. В АТОР подчеркнули, что турагентства и туристы проинформированы об изменениях.

«Обратно пассажиры возвращаются в том же порядке — с техпосадкой на турецком курорте», — заключили эксперты.

Ранее пассажирский самолет с россиянами на борту, летевший из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх, вернули в аэропорт, после чего задержали на 20 часов. Нештатная ситуация произошла на рейсе Airbus A321 египетской авиакомпании Almasria около 9:00 5 марта.

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      Зарина Дзагоева
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