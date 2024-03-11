Стало известно состояние попавшего в реанимацию перед поединком в Москве бойца

Бойца MMA Биберта Туменова перевели из реанимации в обычную палату

Российский боец смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов переведен из реанимации в обычную палату в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом РИА Новости сообщил глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко.

Яценко рассказал, что спортсмену предстоит длительное восстановление. Он подчеркнул, что Туменов еще долго не сможет появиться в октагоне.

Боец попал в реанимацию перед поединком в Москве на турнире АСА 172 9 марта. Тогда спортсмен перенес несколько операций.

9 марта Туменов должен был драться с соотечественником Курбаном Тайгибовым в рамках Гран‑при АСА в полулегком весе в Москве. В результате Тайгибов вышел в финал турнира, где встретится с непобежденным бойцом Исламом Омаровым.

В активе Туменова 13 побед и два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств. На счету Тайгибова 14 побед и три поражения.