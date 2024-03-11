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16:52, 11 марта 2024Силовые структуры

Стрелявший по российским полицейским наркоторговец попал на видео

МВД показало видео задержания стрелявшего по полицейским в Кыштыме наркоторговца
Начало событий в новости Стали известны подробности о стрелявшем по полицейским россиянине

Стрелявший по полицейским под Челябинском наркоторговец попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как сотрудник ДПС подходит к мужчине у стоящей на обочине машины с открытым багажником. Автомобиль резко срывается с места, отбрасывая одного из полицейских в сторону. Второй правоохранитель подбирает пострадавшего напарника и вместе они начинают погоню. Остановившись у частного дома, полицейским удалось задержать злоумышленника.

По сообщению МВД, инцидент произошел утром 11 марта в Кыштыме. Тогда правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого находился 33-летний водитель, чтобы проверить его документы. Он произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников ДПС, ранив одного из них в руку.

Выяснилось, что мужчина в течение семи лет находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков.

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      Анна Габай
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