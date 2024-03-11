Стрелявший по российским полицейским наркоторговец попал на видео
Стрелявший по полицейским под Челябинском наркоторговец попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На кадрах видно, как сотрудник ДПС подходит к мужчине у стоящей на обочине машины с открытым багажником. Автомобиль резко срывается с места, отбрасывая одного из полицейских в сторону. Второй правоохранитель подбирает пострадавшего напарника и вместе они начинают погоню. Остановившись у частного дома, полицейским удалось задержать злоумышленника.
По сообщению МВД, инцидент произошел утром 11 марта в Кыштыме. Тогда правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого находился 33-летний водитель, чтобы проверить его документы. Он произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников ДПС, ранив одного из них в руку.
Выяснилось, что мужчина в течение семи лет находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков.