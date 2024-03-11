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13:01, 11 марта 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о стрелявшем по полицейским россиянине

Стрелявший по полицейским под Челябинском наркоторговец был в розыске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Стрелявший по полицейским в Челябинской области 33-летний подозреваемый в торговле наркотиками семь лет был в федеральном розыске. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мужчине удавалось скрываться от правосудия, пока бдительные силовики не заподозрили, что его права поддельные. После этого они попросили россиянина выйти из машины, однако мужчина отказался и попытался скрыться. Он хотел спрятаться в СНТ «Кварц», где потом и началась перестрелка.

В результате одного сотрудника полиции госпитализировали с переломом безымянного пальца. Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Об инциденте стало известно утром 11 марта. Мужчина на Porsche Cayenne S сбил одного из правоохранителей и протащил его на капоте. После начала погони он бросил авто в лесу и попытался убежать, отстреливаясь от полицейских. Злоумышленника все равно задержали.

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