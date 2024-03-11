В Думу внесли проект о недействительности одного решения по Крыму времен Хрущева

В Думу внесли проект о признании недействительным передачу Крыма в состав УССР

В Госдуму внесли законопроект, признающий недействительным решение передать Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Об этом стало известно из думской электронной базы документов.

Среди авторов законопроекта указаны депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Проект в случае принятия признает недействительным решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, когда генсеком ЦК КПСС являлся Сергей Хрущев.

В июне 2023 года сообщалось, что рабочая группа парламента Крыма начала готовить обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украинской ССР. Глава парламента подчеркивал, что признание незаконным решение передать Крым из РСФСР в УССР является важным с исторической и моральной точки зрения.

В декабре глава парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов заявил, что в процессе передачи Крыма в состав УССР было допущено рекордное число нарушений законодательства и правового нигилизма.