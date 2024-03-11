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13:22, 11 марта 2024Мир

В ЕС высказались о высылке послов из России после отказа от встречи с Лавровым

Посол ЕС Гаралаг: послы не получали сигналов о необходимости покинуть Россию

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Послы стран Евросоюза не получали от Москвы сигналов о необходимости покинуть Россию после отказа от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом заявил посол Евросоюза в России Ролан Гаралаг, сообщает RTVI.

«Нет, исходя из того, что я знаю на данный момент», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Гаралага, представительство ЕС не боится возможной высылки европейских послов из России и настаивает на том, что решение не идти на встречу с Лавровым было «разумно обоснованным».

«Мы ничего не опасаемся», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась отказом европейских послов от встречи в Лавровым. Она отметила, что дипломаты дискредитировали себя и целесообразность их пребывания в России можно поставить под сомнение.

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      Виктория Кондратьева
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