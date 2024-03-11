В Государственной Думе заявили о коррупции в сфере репетиторства

Депутат Госдумы Лантратова: коррупция перешла в сферу репетиторства

После введения единого государственного экзамена (ЕГЭ), что было сделано для борьбы с коррупцией, последняя перешла в сферу репетиторства. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает в понедельник, 11 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Потому что, чтобы учиться и сдать благополучно ЕГЭ, ребенку родители вынуждены нанять репетитора, а то не одного и не двух», — пояснила она, отметив, что не у каждой семьи в России есть на это деньги.

По словам депутата, в реальности образование становится услугой, доступной для обеспеченных людей.

Ранее 11 марта сообщалось, что группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, который предлагает отменить обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы и дать право выбора между ним и традиционными выпускными экзаменами. Авторы инициативы считают, что это позволит России получить большее количество высококвалифицированных специалистов.