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14:56, 11 марта 2024Бывший СССР

В Киеве осудили предупреждавшего жильцов дома о повестках охранника

В Киеве осудили на пять лет охранника, предупреждавшего жильцов дома о повестках

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Святошинский районный суд Киева вынес приговор охраннику столичного жилого комплекса (ЖК) «Софиевский квартал», который предупреждал жильцов дома о раздаче повесток сотрудниками военкоматов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, свидетельствует выписка из Единого государственного реестра судебных решений.

В решении суда указано, что мужчина не менее пяти раз опубликовал в общедомовом чате в Telegram предупреждения о нахождении на территории ЖК сотрудников территориального центра комплектации. По мнению прокуратуры, охранник таким образом продемонстрировал «устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности Вооруженных сил Украины».

Мужчина осудили и признали виновным по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины»).

Ранее сообщалось, что за 2023 год украинские суды вынесли приговоры по 1274 делам, возбужденным в отношении уклонистов.

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      Глеб Палехов
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