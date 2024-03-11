В Киеве осудили предупреждавшего жильцов дома о повестках охранника

В Киеве осудили на пять лет охранника, предупреждавшего жильцов дома о повестках

Святошинский районный суд Киева вынес приговор охраннику столичного жилого комплекса (ЖК) «Софиевский квартал», который предупреждал жильцов дома о раздаче повесток сотрудниками военкоматов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, свидетельствует выписка из Единого государственного реестра судебных решений.

В решении суда указано, что мужчина не менее пяти раз опубликовал в общедомовом чате в Telegram предупреждения о нахождении на территории ЖК сотрудников территориального центра комплектации. По мнению прокуратуры, охранник таким образом продемонстрировал «устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности Вооруженных сил Украины».

Мужчина осудили и признали виновным по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины»).

Ранее сообщалось, что за 2023 год украинские суды вынесли приговоры по 1274 делам, возбужденным в отношении уклонистов.