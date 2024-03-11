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07:13, 11 марта 2024Россия

В Крыму рассказали о вероятном будущем региона в составе Украины после 2014 года

Постпред Крыма Мурадов: в составе Украины Крым стал бы вторым Донбассом

Фото: Unsplash.com

Если бы Крым остался в составе Украины, регион повторил бы судьбу Донбасса. Такое мнение о вероятном будущем полуострова высказал вице-премьер правительства Крыма — постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов в интервью ТАСС.

По словам политика, боевые действия украинских войск отличались бы к Крыму большее ожесточенностью, чем в Донбассе. При этом регион ждало бы то же, что и население Донецкой и Луганской народных республик — «нацистская агрессия, месть», подчеркнул Мурадов.

При этом в 2014 году крымчанам было чем ответить в случае вторжения, подчеркнул постпред. По его словам, на полуострове было сформировано десятитысячное ополчение, к которому «на помощь пришло и кубанское казачество».

Ранее в Крыму вспомнили о нападении сторонников майдана на жителей полуострова. Председатель парламента региона Владимир Константинов рассказал, что тогда боевики остановили автобусы с жителями региона, возвращавшимися из Киева после демонстрации в поддержку конституционного строя. Политик признался, что в тот день ему «стало окончательно очевидно, что власти на Украине больше нет».

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      Алан Босиков
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