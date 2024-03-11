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14:45, 11 марта 2024Бывший СССР

В Латвии рассказали о беседах спецслужб с пророссийскими комментаторами

СГБ Латвии сообщила о профилактических беседах с пророссийскими комментаторами

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии сообщила о 400 профилактических беседах с пророссийскими комментаторами в соцсетях. Ежегодный отчет опубликован на сайте ведомства.

Как сообщается, сотрудники СГБ провели профилактические беседы с 400 людьми, оставившими пророссийские комментарии в соцсетях. Отмечается, что ряду жителей Латвии сообщили о возможной уголовной ответственности за поддержку России в ходе специальной военной операции.

«СГБ провела комплексный мониторинг информационного пространства с целью выявить подобные случаи и ограничить российское влияние», — рассказывается в отчете. При этом в ведомстве признают, что число публикаций в поддержку России в социальных сетях в 2024 году может только увеличиться.

Ранее в Латвии арестовали настраивавшего жителям страны российские каналы мастера. Как утверждается, мастер, задержанный в небольшом населенном пункте Ницгале, помог как минимум 181 человеку.

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      Юрий Леонов
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