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19:12, 8 марта 2024Бывший СССР

В Латвии арестовали настраивавшего жителям страны российские каналы мастера

Delfi: телемастера в Латвии арестовали за настройку российских телеканалов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Латвии арестовали телевизионного мастера, который помогал местным жителям настраивать российские каналы, заблокированные в стране. Как сообщает издание Delfi, мастер, задержанный в небольшом населенном пункте Ницгале, помог как минимум 181 человеку.

В ходе обыска у мужчины было изъято оборудование для приема и распространения телевизионного сигнала. Телемастеру предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, что в Латвии карается лишением свободы на срок до трех лет, общественными работами или штрафом.

Ответственность могут понести и зрители телеканалов. За использование незаконных телесистем их могут оштрафовать на суммы до 700 евро.

Ранее правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России и Белоруссии. Под запрет попали овощи и корнеплоды, например, картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы и грибы. Ограничения также распространяются на фрукты, ягоды и орехи.

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      Олег Давыдов
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