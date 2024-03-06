Власти Латвии утвердили список запрещенных товаров из России

Правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России

Правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что под запрет попали овощи и корнеплоды, например, картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы и грибы. Ограничения также распространяются на фрукты, ягоды и орехи. Помимо этого, в список были включены злаки: пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень.

Латвийское правительство также запретило ввоз кормов для животных, мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. Уточняется, что постановление вступит в силу с 8 марта.