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06:27, 6 марта 2024Мир

Власти Латвии утвердили список запрещенных товаров из России

Правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России

Фото: Prince Abid / Unsplash

Правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что под запрет попали овощи и корнеплоды, например, картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы и грибы. Ограничения также распространяются на фрукты, ягоды и орехи. Помимо этого, в список были включены злаки: пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень.

Латвийское правительство также запретило ввоз кормов для животных, мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. Уточняется, что постановление вступит в силу с 8 марта.

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      Марина Совина
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