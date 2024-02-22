Латвия запретила поставки российской сельхозпродукции

Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

Власти Латвии запретили импорт в страну сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-службу латвийского сейма пишет РИА Новости.

Решение было принято на заседании в четверг, 22 февраля. «Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии», — отмечается в публикации на сайте парламента.

Запрет на ввоз таких товаров на территорию страны введен до 1 июля 2025 года, но может быть продлен. Эмбарго не касается сельскохозяйственной продукции, которая направляется в другие страны Евросоюза транзитом через Латвию, при этом поставки российских и белорусских продуктов из третьих стран под запретом.

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