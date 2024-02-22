Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:36, 22 февраля 2024Экономика

Латвия запретила поставки российской сельхозпродукции

Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

Фото: Guo Feizhou / XinHua / Globallookpress.com

Власти Латвии запретили импорт в страну сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-службу латвийского сейма пишет РИА Новости.

Решение было принято на заседании в четверг, 22 февраля. «Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии», — отмечается в публикации на сайте парламента.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

Запрет на ввоз таких товаров на территорию страны введен до 1 июля 2025 года, но может быть продлен. Эмбарго не касается сельскохозяйственной продукции, которая направляется в другие страны Евросоюза транзитом через Латвию, при этом поставки российских и белорусских продуктов из третьих стран под запретом.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что действия таможенных органов Эстонии и Латвии можно назвать «итальянской забастовкой». Он признал, что дела на границах с бывшими республиками СССР идут не очень хорошо, потому что партнеры «себя ведут неконструктивно». Давыдов пожаловался, что коллеги перестали отвечать на звонки и намеренно сократили трафик.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Германии поддержал призыв поставить Украине дальнобойное оружие. Получат ли ВСУ ракеты Taurus?

      Россияне придумали аферы с тендерами и обманули 500 бизнесменов

      «Судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав». Путин ответил на оскорбления Байдена

      Стилистка перечислила россиянкам главные тренды в нижнем белье в 2024 году

      Медведев рассказал об источнике силы США

      Дикая пума набросилась на пожилую велосипедистку и вцепилась ей в шею

      Россиянин расправился с тещей и заставил жену молчать о случившемся

      Переехавший в Россию радиоведущий рассказал об удивлении от местной еды

      Российская теннисистка рассказала о вспышке вируса на турнире в Дубае

      Домохозяйкам дали советы по выбору коврика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше