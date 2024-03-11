В Латвии заявили о нехватке денег для постройки бункеров на границе с Россией

Депутат Сейма Латвии Батна: денег на постройку бункеров на границе с Россией нет

В бюджете Латвии не хватает денег на постройку бункеров на границе с Россией и Белоруссией, создание оборонительных укреплений должен профинансировать Европейский союз (ЕС). Об этом заявил депутат Сейма Латвии Чеславс Батна, передает портал LA.lv.

«Это вопрос всей восточной внешней границы Европейского союза. Это специальная программа по укреплению восточной границы Европейского Союза. Латвия одна с этим не справится (...) Если рассматривать это в контексте латвийского бюджета, то это бутафория, мы никогда этого не сделаем», — передаются в публикации слова парламентария.

Он призвал премьер-министра Эвику Силинию защищать эту идею в Еврокомиссии и парламенте ЕС.

Ранее о возможном назначении бункеров на границе с Россией и Белоруссией рассказали в Эстонии. По словам министра обороны республики Ханно Певкура, граждане смогу использовать оборонительные сооружения в хозяйственных целях, в том числе хранить там картошку.

