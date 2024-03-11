Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 11 марта 2024Путешествия

В популярном азиатском городе захотели избавиться от туристов

Daily Mail: в японском городе Киото захотели избавиться от туристов

Фото: Klaus-Werner Friedrich / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В японском городе Киото местные жители пожаловались на неконтролируемых туристов и захотели от них избавиться. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что наибольший ущерб от туризма получает район Гион, в котором работают гейши. По словам японцев, туристы могут позволить себе тушить сигареты об артистов и преследовать их ради фотографий.

Кроме того, навязчивых путешественников становится все больше, отметили власти популярного азиатского города. Они планируют закрыть некоторые улицы для посещения туристами, обозначив их специальными знаками.

Ранее об аналогичной проблеме наплыва туристов заявили власти курортов Испании. Так, жители Майорки устанавливают фальшивые вывески с предупреждениями, чтобы напугать приезжих. На них местные пишут об опасных медузах, якобы обитающих в этих водах, или камнепадах в популярных природных достопримечательностях одного из Балеарских островов.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери среди военных НАТО в результате уничтожения ЗРК Patriot в ДНР

      В Литве заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину

      Сальдо сообщил о пресечении провокации ВСУ в русле Днепра

      Нашествие гигантских крыс в Москве и Подмосковье объяснили

      Стало известно состояние попавшего в реанимацию перед поединком в Москве бойца

      Пассажирка оттаскала за волосы запретивших ей пойти в туалет стюардесс

      Украинский дрон-камикадзе атаковал ехавшую по российской дороге машину

      В Одессе сотрудники военкомата залили мужчину перцовым баллончиком

      48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

      Стало известно о возможном решении Макрона вновь отложить поездку в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше