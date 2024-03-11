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16:38, 11 марта 2024Бывший СССР

В потерявшей Abrams бригаде ВСУ четвертый раз сменили командира

В потерявшей танк M-1 Abrams 47 механизированной бригаде ВСУ сменили командира

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командира 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая потеряла танк M-1 Abrams, сменили четвертый раз. Об этом сообщила пресс-служба подразделения в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В 47-й отдельной механизированной бригаде состоялся торжественный ритуал прощания с боевым флагом командира Дмитрия Рюмшина и передача боевого флага преемнику Яну Яцишену», — говорится в публикации. При этом причины смены комбрига не уточняются.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», в сентябре прошлого года после неудачного контрнаступления, где подразделение должно было стать главной ударной силой, Александра Сака на должности комбрига заменил Александр Павлий. Рюмшин является командиром с 17 января 2024-го, уточнило издание.

4 марта Forbes сообщил, что западнее Авдеевки 47-я механизированная бригада ВСУ потеряла лучшую технику американского производства — M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher.

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      Кристина Есикова
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