В России 12-летний ребенок надышался газом и попал в реанимацию

В Воронеже шестиклассник надышался газом из баллона, спасти его не удалось

В Воронеже 12-летний ребенок надышался газом и попал в реанимацию. Подробности происшествия приводит Telegram-канал «Вести Воронеж».

Шестиклассник купил баллон с сжиженным газом и сделал несколько вдохов. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо. Прохожие вызвали мальчику медиков.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила школьника в больницу. Спасти его не смогли.

Аналогичный случай произошел в конце прошлого года в Иркутской области, где школьник также надышался газом из баллона. Дальнейшие события развивались аналогичным образом. Ребенку вызвали скорую помощь, медики не смогли привести его в чувство. Выяснением обстоятельств случившегося занялись следователи.