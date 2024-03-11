Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:00, 11 марта 2024Экономика

В России оценили уровень безработицы среди молодежи

Котяков: с 2020 года уровень безработицы среди молодежи снизился до 7 %

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С 2020 года уровень безработицы среди молодежи снизился. Так уровень занятости в стране оценил глава Минтруда Антон Котяков, его цитирует ТАСС.

По итогам третьего квартала 2023 года уровень безработицы составил семь процентов. Об этом Котяков рассказал на открытии Фестиваля профессий в павильоне Минтруда на Международной выставке-форуме «Россия».

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

Фестиваль профессий проходит на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Посетителям рассказывают о возможностях трудоустройства по востребованным профессиям в IT, индустрии гостеприимства, сельском хозяйстве, науке, соцобслуживании, производстве, транспорте, здравоохранении, строительстве.

К концу 2023 года безработица в России снизилась до уровня в 2,9 процента. При этом дефицит кадров стал ключевой проблемой для многих российских предприятий. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочих рук ключевым вопросом для российской экономики, который не решить бюджетными вливаниями и дешевыми кредитами.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в условиях санкционного давления Россия сумела избежать роста безработицы и даже выйти на ее исторический минимум. Такую ситуацию глава правительства назвал достижением властей, в первую очередь речь идет о большом количестве программ, в том числе переподготовки кадров, за которые отвечает кабмин.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      Назван регион с самыми дорогими блинами в России

      Россияне потребовали провести проверку из-за картонного Путина в здании

      В Раде объяснили причины отсутствия депутатов на фронте

      Аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов

      Оценены темпы дальнейшего падения рекордно подешевевшей турецкой лиры

      Гражданина Кореи арестовали в России за шпионаж

      Российский политолог объяснил цель заявления Киева об операции в Крыму

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время рейса

      В США заявили о поражении Вашингтона сразу в двух регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше