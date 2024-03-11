В России оценили уровень безработицы среди молодежи

Котяков: с 2020 года уровень безработицы среди молодежи снизился до 7 %

С 2020 года уровень безработицы среди молодежи снизился. Так уровень занятости в стране оценил глава Минтруда Антон Котяков, его цитирует ТАСС.

По итогам третьего квартала 2023 года уровень безработицы составил семь процентов. Об этом Котяков рассказал на открытии Фестиваля профессий в павильоне Минтруда на Международной выставке-форуме «Россия».

Фестиваль профессий проходит на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Посетителям рассказывают о возможностях трудоустройства по востребованным профессиям в IT, индустрии гостеприимства, сельском хозяйстве, науке, соцобслуживании, производстве, транспорте, здравоохранении, строительстве.

К концу 2023 года безработица в России снизилась до уровня в 2,9 процента. При этом дефицит кадров стал ключевой проблемой для многих российских предприятий. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочих рук ключевым вопросом для российской экономики, который не решить бюджетными вливаниями и дешевыми кредитами.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в условиях санкционного давления Россия сумела избежать роста безработицы и даже выйти на ее исторический минимум. Такую ситуацию глава правительства назвал достижением властей, в первую очередь речь идет о большом количестве программ, в том числе переподготовки кадров, за которые отвечает кабмин.