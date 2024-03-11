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12:06, 11 марта 2024Мир

В США назвали ключевое преимущество России на Украине

CNN: Россия производит почти в три раза больше боеприпасов, чем США и Европа

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представители разведки из стран НАТО выяснили и назвали ключевое преимущество России на Украине: страна производит почти в три раза больше боеприпасов, чем США и Европа в совокупности. Об этом информирует CNN.

«Похоже, Россия находится на правильном пути: страна производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ее ключевым преимуществом», — пишет издание.

Представитель разведки на условиях анонимности рассказал, что Москва производит около трех миллионов артиллерийских боеприпасов в год, в то время как западные страны способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки Киеву.

Также сообщается, что в США военные поставили цель производить 100 тысяч снарядов в месяц к концу 2025 года, что составляет менее половины ежемесячного производства России. По словам чиновников, «даже эта цифра сейчас недостижима».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что помощь Украине возвращается в экономику Соединенных Штатов. Она считает, что это позволяет производить больше оружия и обеспечивать населению рабочие места.

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      Лина Пивоварова
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